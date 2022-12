Pour prévenir et lutter contre la grippe aviaire, la Direction Nationale des Services vétérinaires a déployé une mission sur le terrain ce jeudi 22 décembre 2022. Cette visite concerne qui les préfectures de Coyah, Forecariah et Dubréka.

« Cette mission a pour objectif d’effectuer des prélèvements afin d’assurer la surveillance active dans les élevages avicoles, les marchés et les points de vente de volailles des préfectures de Coyah, Forécariah et Dubréka« , a fait comprendre le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sur sa page Facebook.