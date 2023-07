La Guinée connait un déficit de professionnels du sport. Le pays compte environ 200 enseignants d’éducation physique pour 2 412 écoles. Le déficit est également observé dans les autres corps du secteur tels que les arbitres, les entraîneurs, les promoteurs, entre autres.

Le ministre guinéen de l’Enseignement technique, de la Formation et de l’Emploi, Alpha Bacar Barry a lancé, samedi 1er juillet, les travaux de construction d’une école nationale d’éducation physique et des sports dans la ville de Dalaba. D’après le membre du gouvernement, cette initiative vise à doter l’enseignement technique et la formation professionnelle d’infrastructures conformes aux normes internationales pour faciliter un meilleur apprentissage aux apprenants.

L’école dont les travaux de construction sont prévus pour une durée de sept mois va former les professeurs d’éducation physique et les professionnels du sport, y compris dans le domaine du management sportif, la publicité et autres disciplines associées, les entraîneurs, arbitres et les sportifs.

En mars dernier, le ministre Alpha Bacar Barry signait un avis d’appel d’offres en vue du recrutement d’une entreprise pour la construction de l’infrastructure composé de blocs administratifs et pédagogiques, de logements et d’espaces dédiés au sport. L’appel d’offres a permis d’apprendre que le projet est financé par le budget de l’exercice 2023 alloué au ministère.

Rappelons que l’école en construction découle d’un projet lancé depuis 1963 sous la dénomination de Centre national de l’éducation physique et des sports. 60 ans après, le projet est relancé pour aider le pays à répondre à ses besoins dans le domaine du sport où la demande de professionnels qualifiés est de plus en plus croissante.

« l’ENEPS se dotera enfin d’une infrastructure adéquate pour répondre aux besoins des jeunes Guinéens, des entités sportives et des 2 412 écoles qui manquent de professeurs d’éducation physique et sportive avec un ratio de 0,8%, soit environ 200 enseignants pour tout le pays », a indiqué le directeur de l’école, Djibril Diallo.