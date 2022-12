La diplomatie russe a convoqué l’ambassadeur Pierre Lévy pour une protestation officielle après les propos de la ministre Catherine Colonna sur l’attentat ayant visé le directeur général de la société russe Maison russe à Bangui en Centrafrique.

La Russie a convoqué le 21 décembre l’ambassadeur de France à Moscou pour protester contre des propos de la ministre française des Affaires étrangères concernant l’attaque ayant visé, la semaine dernière, un responsable russe en Centrafrique.

«Nous avons attiré l’attention de l’ambassadeur de France sur le caractère inacceptable des nouvelles accusations à l’encontre de la Russie portant sur la diffusion de “propagande” et de “violence à l’égard de la population civile” de la RCA par certaines structures militaires privées russes», lit-on dans le communiqué de la diplomatie russe.

Les propos de la ministre françaises sont qualifiés de «déplacés et cyniques» alors que «le citoyen russe qui a été grièvement blessé par un acte criminel […] a échappé par miracle à la mort, et est en train de suivre un traitement compliqué à l’hôpital».

Approche «néocoloniale» et «hystérie anti-russe»

Le directeur général de la Maison russe Dmitri Syty a été blessé par un colis piégé le 16 décembre. Les autorités centrafricaines ont affirmé que le colis a été expédié depuis le Togo. La Russie n’a officiellement accusé personne de l’acte criminel mais le patron de l’entreprise de sécurité russe Wagner a accusé la France.

«UN BON EXEMPLE DE LA PROPAGANDE RUSSE ET DE L’IMAGINATION FANTAISISTE QUI CARACTÉRISE PARFOIS CETTE PROPAGANDE»

La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait ensuite rapidement démenti ces accusations et décrit ces propos comme «un bon exemple de la propagande russe et de l’imagination fantaisiste qui caractérise parfois cette propagande». «Cette milice [Wagner] se livre à des exactions regrettables sur les populations civiles et il y aurait beaucoup à dire sur elle, mais ce n’est pas le moment aujourd’hui», a-t-elle encore déclaré.

«Nous appelons les autorités françaises à abandonner l’approche néocoloniale dans la région», a prévenu la diplomatie Russe qui a dénoncé une «hystérie antirusse». Enfin, elle a rappelé que les «représentants et spécialistes» russes exerçant dans le pays le faisaient «à l’invitation des autorités légitimes de la RCA».

La Centrafrique est un pays en guerre civile depuis 2013. Les derniers soldats français ont quitté Bangui le 15 décembre 2022. La France avait décidé à l’été 2021 de suspendre sa coopération militaire avec Bangui, jugé «complice» d’une campagne anti-française téléguidée, selon Paris, par la Russie.

Source: https://francais.rt.com/