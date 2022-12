Le Ministre Julien YOMBOUNO lance l’atelier de formation des chargés de communication des Départements ministériels.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a officiellement lancé ce mardi 13 décembre à Conakry les travaux de la session de formation des chargés de communication des Départements Ministériels. Axée sur le thème : Communication Institutionnelle , cette session est organisée par l’institut National de Formation et de perfectionnement ( INFP) à l’intention d’une trentaine de participants.

Dans son discours le Directeur Général de l’INFP, Massé CAMARA, a indiqué que cette session est organisée pour » renforcer les capacités des chefs des services de communication , ceux qui doivent informer l’opinion nationale sur la gestion publique à travers les projets et programmes mis en œuvre dans les Département ministériels « .

« Cet atelier de formation des chargés de communication des départements ministériels doit être un rendez-vous de donner et de recevoir qui doit arranger tout le monde » , a souhaité Julien YOMBOUNO , Ministre du Travail et de la Fonction Publique . Il a ensuite invité les communicants à plus d’attention et de sérieux pendant ces trois (3) jours de travaux en vue de rehausser le niveau de communication en République de Guinée.

Service Communication et Relations Publique