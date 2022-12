L’institut National de Formation et de Perfectionnement (INFP) vient de clôturer , ce jeudi 15 décembre, l’atelier de formation des chargés de communication des Départements ministériels.

Axé sur la Communication Institutionnelle et la Rédaction Administrative, cet atelier de trois (03) jours a réuni une trentaine de responsables de communication.

Durant ces travaux initiés par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique à travers l’INFP, ces spécialistes en communication se sont familiarisés et ont renforcé leurs capacités en communication institutionnelle dans ses fondamentaux jusqu’aux exigences liées à la maîtrise de la rédaction de procès verbaux et de comptes rendus.

Au sortir de cette formation, premier du genre, les Chargés de Communication, à travers leur porte-parole de circonstance, Isidore Gona Nanamou, ont remercié le Ministre Julien YOMBOUNO et ont déclaré avoir beaucoup appris pour le bon fonctionnement de leurs différents services. Ils ont également plaidé pour la pérennisation de ce genre d’initiative en leur faveur.

De son côté, le DGA de l’Institut National de Formation et de Perfectionnement , M. Mamadou Barry, a, au nom du Ministre du Travail et de la Fonction Publique et de son Directeur Général, félicité les participants pour l’importance accordée à l’atelier et les facilitateurs pour la qualité de la formation qui a été à la hauteur des attentes. Il a ensuite encouragé ces communicants en insistant sur l’importance de valoriser leur métier. Il leur a enfin demandé de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris durant cette formation.

La formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux différents participants.

Service Communication et des Relations Publiques