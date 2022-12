Le ministre de l’Education pré-universitaire et de l’alphabétisation a procédé au lancement de la phase pilote du projet « Smart school ». L’évènement a eu lieu à l’école primaire Barry Diawadou.

Ce projet consiste au suivi des mouvements en temps réel des élèves.

« Les Smarts Schools ou machines intelligentes ont pour rôle de permettre à un parent d’élève de savoir en tant réel les différents mouvements de son enfant à l’école à travers un sms ou un audio en français et dans les langues nationales en dehors de toute connexion« , peut-on lire sur la page officielle dudit ministère.

Selon la même source, 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 est un produit made in Guinée, conçu par l’entreprise guinéenne 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧e𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐟𝐭 de 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐚𝐫é pour accompagner l’école guinéenne.

Cette oeuvre n’est pas un fait du hasard. Elle « permet d’impliquer au delà de l’autorité scolaire, le parent d’élève dans la lutte contre le retard et l’absentéisme à l’école. »