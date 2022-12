Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a effectué une visite à la maison centrale de Conakry ce 15 décembre 2022. Il a profité de cette occasion pour annoncer des » bonnes nouvelles » aux habitants de la plus grande maison carcérale du pays.

« À partir du mois mars 2023, toutes les personnes qui sont condamnées feront des travaux d’intérêt général, beaucoup vont aller travailler dans les champs. Vous savez quelqu’un qui est chaque fois en milieu fermé, on a du mal à l’insérer« , déclare-t-il. Se référant aux réalités des autres pays, il poursuivi en ces termes : »Ailleurs, les gens travaillent, on les envoie, ils font des travaux, ils font des activités. »

Pour les enfants en conflits avec la loi, Charles Wright a laissé entendre: « Même les enfants qui sont là, il y a d’autres qui étaient soit à l’école primaire où quelque part, mais depuis leur détention, ils ne suivent plus les cours. Et, le président de la République a été très clair: les enfants qui sont là, il faut qu’il y ait la conception des programmes de formation et d’éducation. Un enfant même s’il a tué, mais à l’interne qu’est-ce que nous faisons pour eux? Parce qu’il va sortir après il va être en retard. Il faut que ces enfants puissent avoir la possibilité de passer l’examen, de passer le BEPC. Tout est à refaire dans ce pays ».

Il reste à savoir si ces annonces concernent tous les prisonniers.