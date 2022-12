Les ministres de l’actuel gouvernement de la transition ont jusqu’à 12 heures du jeudi 08 décembre 2022, pour faire parvenir au patron de retour à la primature, le compte rendu de leurs tâches effectuées durant la période intérimaire. Cette requête et son délai d’exécution sont formulés par le premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA dans une lettre en date du 06 décembre 2022.

« Vous me permettrez de me faire une idée de la poursuite du travail gouvernemental et, ainsi, de me faciliter la reprise de mes activités en me faisant parvenir, au plus tard jeudi 08 décembre 2022 à 12 heures, en un document d’une à trois pages, le compte rendu des tâches effectuées durant la période intérimaire.. J’attache du prix à l’exécution du présent circulaire./. », a écrit le premier ministre dans sa lettre adressée au Ministre d’Etat et à ses autres collègues du gouvernement.

Signalons que cette sommation intervient au lendemain du retour du PM Choguel K. MAIGA à la primature après une interruption de ses activités du 10 août 2022 au 04 décembre 2022.

