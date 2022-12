Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a effectué ce mercredi, 14 décembre 2022, une visite dans deux départements ministériels. Il s’agit du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, ainsi que celui de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

L’objectif de cette visite du Chef de l’Etat est de s’enquérir du niveau de fonctionnement de ces ministères.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wrigt, est revenu sur les grands axes de cette visite :

« Le Président de la Transition est celui qui est le garant de la justice, selon la Charte de la Transition. Il a fait de cette institution la boussole de toutes ses actions. Le Président de la Transition était venu s’enquérir des réalités du Centre de formation judiciaire. Parce que bientôt, des magistrats doivent être recrutés y compris des greffiers. Il a l’intention de faire de notre pays un Etat de droit. Les magistrats sont donc heureux de constater que le Président de la Transition a une attention particulière vis-à-vis de la justice. Cela nous donne du tonus, c’est une source de motivation. Comme je l’ai toujours promis, il n’y a pas deux alternatives. Force doit rester à la loi. La justice n’a pas de prix mais elle a un coût. Aujourd’hui les projets d’infrastructures que nous avons au ministère de la Justice ; nous les avons exposés de façon succincte à monsieur le Président, il a pris l’engagement de prendre des mesures à court terme.

C’est pourquoi, dès la semaine prochaine, la Maison centrale de Conakry va connaitre une rénovation majeure.», a-t-il expliqué.

Au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Chef de l’État s’y est également rendu pour toucher du doigt le fonctionnement de ce département, comme le précise le ministre Mory Condé : « Il y a quelques jours, monsieur le Président de la Transition a renouvelé sa confiance aux membres du gouvernement dont ma personne. Ce matin, il est venu s’enquérir des réalités du fonctionnement du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et s’assurer que le processus du dialogue qui est en cours et qui est conduit par le gouvernement à travers la Primature et mon département se déroule sans aucune interférence de notre part. Mais aussi, s’assurer que les instructions ont été données en rapport à la fourniture des pièces d’état civil, .à savoir l’extrait de naissance numérique, la carte d’identité nationale. Les missions sont en train de travailler sur le terrain, les équipes de préparation sont également là.».

𝗗𝗖𝗜-𝗣𝗥𝗚