Ce mercredi, le Premier ministre Bernard Goumou a présenté la politique générale du gouvernement devant le Conseil national de la Transition.

Dans son discours, il a magnifié la performance enregistrée par la Guinée malgré la crise ukrainienne: » En dépit d’une conjoncture internationale défavorable liée aux conséquences de la COVID-19, de la crise Ukrainienne, du changement climatique qui ont contribué à la flambée des prix des produits stratégiques et de premières nécessités, nous avons pu maintenir l’économie sur une trajectoire de croissance remarquable et stabiliser les prix des denrées de premières nécessités sur le marché national. La Guinée a enregistré un taux de croissance de 4,9% en 2021 et 5,2% en 2022. Cette performance est supérieure à la moyenne de la sous-région qui est de 3,6%. »

Abordant le cadre légal, le successeur de Mohamed Béavogui énuméré les éléments qui contribuent à la refondation de l’Eat: « Au niveau du cadre légal et de la gouvernance, plusieurs faisceaux concourent à la refon- dation de l’Etat. La justice est considérée comme la boussole de la Transition et la bonne gouvernance est placée au cœur de l’Administration ».

Volet justice, Dr Goumou croit que: » La réforme de la justice consiste à répondre aux désirs légitimes des Guinéens et des Guinéennes aspirants à une justice indépendante, crédible et accessible à tous. Nous avons placé la réforme de l’appareil judiciaire au centre des priorités du Gouvernement afin de lutter contre l’impunité et la corruption. »