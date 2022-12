Ce samedi, 17 décembre 2022, s’est passé le concert de la célèbre chanteuse ivoirienne, Josey. Après cet événement qui connu une réussite totale et la présence de nombreuses grandes personnalités du pays, celle qui fait battre le cœur de l’ancien international Sergey Dié, a laissé un message de remerciement d’une grande profondeur.

Pour commencer son message fait recours à un chant: « J’ai connu des montagnes et des chemins périlleux », dit le chant.

Ayant connu une année pleine d’humiliation, celle qui se fait appeler désormais le Phénix, laisse entendre : « Au creux de la vallée, si je n’ai pas péri dans les flammes, c’est principalement grâce à vous, mes amours, mes fans. Vous tous, qui avez conjugué vos efforts, pour me tenir, me soutenir, m’aider à me relever, à marcher et à reprendre le chemin de la vie. Vous m’avez montré ce qu’on appelle L’amour VRAI. Cet attachement sans limites à une personne (qu’on connait ou pas), peu importent les contingences. C’est vous, qui m’avez fait renaître.

L’artiste n’a pas manqué d’être reconnaissante à l’endroit des autorités Côte d’Ivoire qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de cet événement : » En tête de file, mes remerciements vont principalement à notre maman, la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Je suis tout aussi reconnaissante au Premier Ministre M. Patrick Achi, et à l’ensemble de son Gouvernement, qui m’ont constamment galvanisée. »

À ceux qui l’aident à réussir dans sa carrière professionnelle, Josey: « À toutes les équipes de professionnels, qui composent mon staff et se battent au prix du sang et de la sueur pour me faire prospérer, je dis merci. »

L’auteur de » Diplôme » n’a pas oublié tous les fans qui lui donnent la force : « Et encore et toujours à vous les fans, sans qui jamais je n’aurais été ce que je suis, je vous dis merci pour ce 17 décembre 2022. »

Josey a conclu en ces termes: « C’est l’histoire qui jugent les hommes dit-on. Mais c’est les hommes qui font l’histoire. Et quand je sais la qualité d’hommes et de femmes que Dieu a mis sur mon chemin, je ne doute point de l’histoire que nous ecrirons ensemble. Encore MERCI ! »